Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK Bilal Özkurt'a emanet
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Aliağaspor FK Bilal Özkurt'a emanet

1 saat önce

Aliağaspor FK'da, Ali Eren Beşerler'den boşalan antrenörlük koltuğuna Bilal Özkurt getirildi.

Aliağaspor FK Bilal Özkurt'a emanet, System.String[]
Aliağaspor FK'da, Ali Eren Beşerler'den boşalan antrenörlük koltuğuna Bilal Özkurt getirildi.

2019-2020 futbol sezonunda, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele edecek olan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, Ali Eren Beşerler ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesh etti. Ali Eren Beşerler ile yolları ayıran Aliağaspor FK yönetimi takımı 2015-2019 dönemleri arasında kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Bilal Özkurt'a emanet etti. Bilal Özkurt'un yardımcılığını; Sadullah Eraslan, Kemal Kanatlar, Hilmi Yıldız ve Tamer Çetin'in yapacağı belirtildi.

Sarı-siyahlılar ile anlaşan Bilal Özkurt, futbol kariyerine Aliağaspor'un alt yapısında başladı. Üst liglerde birçok takımda forma giyen Bilal Özkurt, futbol kariyerini Aliağaspor'da sonlandırdı. Futbol kariyerinin ardından Aliağaspor'da çalışmalarını sürdüren Bilal Özkurt, 2015-2019 dönemleri arasında kulübün sportif direktörü olarak hizmet verdi.

Takımı Aliağa'yı ve Aliağaspor'u yakından tanıyan bir isime emanet ettiklerini belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, Aliağaspor'un Bilal Özkurt ile şampiyonluk yaşayacağına ve üst liglerde mücadele edeceğine inandıklarını söyledi. - İZMİR
Futbol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
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