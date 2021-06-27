Aliağaspor FK Çeyrek Finalde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup son maçında deplasmanda Çiğli Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Aliağaspor FK'nın aldığı 1 puan adını çeyrek finale yazdırmak için yeterli oldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çiğli Galip Öztürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın ilk yarısını 33'te Özkan Yılmaz ve 38'te Enes Bakal'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ise 85'te Taner Çapakçur ve 90+4'te Aydın Kuzu'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Aliağaspor FK, grubunu lider tamamlayarak profesyonel lig yolunda çeyrek finalde Buca Zafer Spor'un rakibi oldu.

Stat: Çiğli Galip Öztürk

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu xx, Yaman Efe xx, Arda Yapanmış xx

Çiğli Belediyespor: Uğur Köprülü xx, Oğuz Yıldız xx, Doğan Yaşar Keskin xx (Taner Çapakçur dk. 77 x), Emre Gümüşkaya xx, Göksel Yaman xx (Aydın Kuzu dk. 55 xx), Hasan Ayçiçek xx, Çağlar Dağ xx, Özenç Akdağ xx (Semih Atıl dk. 77 xx), Salih Kılavuz xx, Necati Açıksöz xx(Kerim Aydın dk. 68 xx) Egecan Çevir xx

Aliağaspor FK: Ömer Can xx, Yusuf Kılıç xx, Semih Durmuş xx, Atamert Yavuz xx, Suat Gündüz xx(Zihni Aydın dk. 83 ?), Ünal Kaya xx, Ersin Aslantoğ xx, Özkan Yılmaz xx(Osman Buğra Uysal dk. 45 xx), Enes Bakal xx (Batuhan Doğrukıran dk. 56 xx (Şefik Koz dk. 75 x), Serdar Vefa Yeşil xx, Mehmet Alpaslan Çağrı xx (Osman Atalay Demirtaş dk. 56 x)

Goller: Özkan Yılmaz (dk. 33), Enes Bakal (dk. 38) (Aliağaspor FK), Taner Çapakçur (dk. 85), Aydın Kuzu (dk. 90+4 pen.) (Çiğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Çağlar Dağ, Doğan Yaşar Keskin, Aydın Kuzu (Çiğli Belediyespor), Ömer Can, Atamert Yavuz (Aliağaspor FK) - İZMİR