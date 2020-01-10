Aliağaspor FK'dan defansa iki takviye

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aliağaspor FK, defans hattını Bergama Belediyespor'dan stoper Gökhan Sipki ve sol bek Akın Alkan ile güçlendirdi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grupta devreyi 24 puanla liderin 11 puan gerisinde kapatan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, defans bölgesine iki önemli transfer yaptı. Sarı siyahlı ekip, Bergama Belediyespor'dan forma giyen 31 yaşındaki stoper Gökhan Sipki ve yine aynı takımdan 28 yaşındaki sol bek Akın Alkan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal'ın da yer aldığı imza töreni altyapı tesislerinde gerçekleştirildi. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefleyen Aliağaspor FK, böylelikle kadrosunu güçlendirmiş oldu. - İZMİR