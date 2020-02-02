Aliağaspor FK'dan farklı galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında sahasında Uşak temsilcisi Bölmesporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma üç puanı getiren golleri 2'de Rıza Bulut, 39'da Agah Oktay Yılmaz, 47 ve 49'da Birol Öztürk ile 90'da Selim Kartal kaydetti.



Rakibi karşısında zorlanmadan rahat bir galibiyet alan Aliağaspor FK puanını 33'e çıkartarak üçüncü sıraya yerleşti. Maç genelinde etkili bir görüntü çizen Aliağaspor FK'da 2 gol atan Birol Öztürk ile 3 gole doğrudan katkı sunan Uğur Karakoç sahanın parlayan isimleri oldu.



Aliağa Şehir Stadında oynanan Karşılaşmayı Anıl Furkan, Mustafa Akınce, Enes Samanlı, Recep Baysal hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı futbol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da tribünden takip etti.



Maçtan dakikalar



Taraftarının yoğun desteği ve tezahüratları eşliğinde sahaya çıkan Aliağaspor FK, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak karşılaşmaya hızlı başladı.



Dk. 2'de Berk Baran'ın sağ kanattan yaptığı sert ortaya altı pas içerisinde gelişine yarım voleyle sert vuran Rıza Bulut takımını 1-0 öne geçirdi.



Dk. 39'da Akın Alkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa çok iyi yükselen Agah Oktay Yılmaz skoru 2-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.



Ev sahibi takım ilk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Dk. 47'de Uğur Karakoç'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Bölmespor ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topa son dokunan Birol Öztürk farkı 3'e çıkardı.



Dk. 49'da sağ kanattan çizgiye kadar inen Uğur Karakoç'un yerden pasını iyi değerlendiren Birol Öztürk, kendisinin ikinci takımının ise 4'üncü golünü kaydetti.



Dk. 90'da yaptığı asistlerle ön plana çıkan Uğur Karakoç bu kez sol kanatta çizgiye indi. Uğur Karakoç topu arka direkte boşta olan arkadaşı Selim Kartal'a çıkardı. Selim Kartal kolay olanı yaptı ve topu filelerle buluşturarak farkı 5'e çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi.



Aliağaspor FK 5 - 0 Bölmespor



Hakemler: Anıl Furkan Liman, Mustafa Akınce, Enes Samanlı, Recep Baysal



Stat: Aliağa Şehir Stadı



Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Akın Alkan, Agah Oktay Yılmaz, Doğacan Diker, Gökhan Sipki, Caner Şen, Uğur Karakoç, Rıza Bulut(Dk. 70 Erkan Gövercin), Berk Baran, Birol Öztürk (Dk. 79 Semih Kartal), Arda Saltan (Dk. 66 Osman Buğra Uysal)



Bölmespor: Ethem Yılmaz, Eren Erbay, Doğukan Akın (Dk. 86 Turgay Mazı), Tarık Kaplan, Serkan Aktaş, Yasin Türkmen, Enes Memiş, Emrah Kuru, Ramazan Ulugöl, Sadi Tekin (Dk. 57 Hasan Yıldırım), Can Samet Papatya(Dk. 76 Yunus Emre Günay)



Goller: Dk. 2 Rıza Bulut, dk. 39 Agah Oktay Yılmaz, dk. 47-49 Birol Öztürk, dk. 90 Selim Kartal (Aliağaspor FK)



Sarı kartlar: Dk. 66 Doğacan Diker, dk. 82 Erkan Gövercin (Aliağaspor FK) - dk. 45 Doğukan Akın, dk. 62 Enes Memiş (Bölmespor) - İZMİR