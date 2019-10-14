Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK evinde kazandı
Son Dakika Spor Aliağaspor FK evinde kazandı

Aliağaspor FK evinde kazandı

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin dördüncü haftasında, sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediye Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.

Aliağaspor FK evinde kazandı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin dördüncü haftasında, sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediye Spor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin dördüncü haftasında Aliağaspor FK, sahasında Yunus Emre Belediye Spor'u konuk etti. Petkim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa temsilcisi 2-1 kazandı.


Mücadeleyi tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da, galibiyeti maç sonunda taraftarlarla birlikte kutladı. - İZMİR

Aliağa, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fortnite 10. sezon sona erdi, oyun alanı kara delik tarafından yutuldu Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamıyordum, burada da durum aynı Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:54:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK evinde kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]