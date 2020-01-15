Aliağaspor FK evine dönüyor

Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadında zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Soyunma odalarının revizyondan geçirildiği, tribünlere eklemelerin yapıldığı statta ilk maç, Aliağaspor FK ve Bolvadin Belediyespor arasında oynanacak.



Aliağaspor FK, şehir stadında yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilk devredeki iç saha maçlarının tamamını Petkim Stadında oynadı. Ligin ilk devresinde kendi stadından mahrum kalan Aliağaspor FK, şehir stadının tamamen yenilenmesiyle ligin ikinci devresindeki maçları kendi stadında oynayacak. Stat yenileme çalışmaları kapsamında bin kişilik olan kapalı tribüne ekleme yapılarak kapasite 2 bine çıkartıldı. Drenaj sistemi tamamen değiştirilerek zemine doğal granüllü çim serildi. Saha içerisinde gece maçlarının da oynanabilmesi için ışıklandırma sistemi yapıldı; ayrıca yedek kulübeleri, soyunma odaları, hakem odası, sağlık odası modernize edildi. Stat dışına misafir araçlar için otopark düzeni yapıldı. Otopark kısmında asfaltlama çalışmaları devam ederken, stat çevresi peyzaj çalışmalarıyla yeşil bir görünüme kavuşturuldu. Yenilenen stadyumdaki ilk maç ise ikinci devrenin ilk karşılaşması olan 19 Ocak 2020 Pazar günü saat 14.00'te Aliağaspor FK ve Bolvadin Belediyespor arasında oynanacak. - İZMİR