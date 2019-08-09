Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine bağladı
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Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine bağladı

1 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Silifke Belediye Spor'un genç forveti Necati Önal'ı kadrosuna kattı.

Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine bağladı, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Silifke Belediye Spor'un genç forveti Necati Önal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aliağaspor FK, forvet hattına bir takviye daha yaptı. Ligde gol yollarında problem yaşamak istemeyen sarı siyahlılar, Silifke Belediye Spor'un 23 yaşındaki başarılı golcüsü ile anlaşma sağladı.

Genç oyuncuyu Aliağaspor'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Geçtiğimiz sezon Silifke Belediye Spor'da başarılı bir sezon geçiren ve 24 maçta 14 gol atan kardeşimize sarı siyahlı forma ile başarılar diliyorum" dedi.

Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen genç oyuncu Necati Önal da, "Geçtiğimiz sezon yarım kalan işi tamamlamak için buradayım" dedi. - İZMİR
Silifke, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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