Aliağaspor FK, hazırlık maçında farklı kazandı - Son Dakika

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK, BAL ligi Mayıs ayının son haftasına ertelense de hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında Manisa Sanayi Spor'u Aliağa Atatürk Stadında ağırlayan sarı siyahlılar rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Oyunun büyük bir bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım rahat bir oyunla maçı kazanmasını bildi.

Aliağaspor FK, karşılaşmaya Ömer Can, Bahri Yıldırım, Suat Gündüz, Semih, Zihni Aydın, Osman Buğra Uysal, Özkan Yılmaz, Ersin Aslantoğ, Batuhan Doğrukıran, Şefik Koz, Mehmet Çağrı Alpaslan ilk 11'i ile başladı. Mert Kuleli, Çağlar Çoban, Yusuf Kılıç, Erkan Gövercin, Murat Ulusoy, Osman Atalay Demirtaş, Enes Bakal ve Berkant Ben maçın ikinci yarısında şans bulan isimler oldu.