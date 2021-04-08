Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginin (BAL) ekiplerinden Aliağaspor FK, Buca Zafer Spor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı siyahlı ekip, rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada 90 dakika üstün oynayan Aliağaspor FK'nın gollerini 25. ve 65. dakikada Çağrı Alpaslan atarken, konuk ekibin tek golünü 50. dakikada geldi.

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