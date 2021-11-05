Aliağaspor FK, İzmirspor Deplasmanına Hazırlanıyor - Son Dakika

7 Kasım günü Yeşilyurt Sahası'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, deplasman hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumunda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı siyahlılar bir buçuk saat süren antrenmanda pas çalışması ardından yarım sahada taktik maç yaptı. İlk haftada alınan farklı galibiyetle taraftarını mutlu eden sarı siyahlılar, İzmirspor deplasmanından da 3 puanla dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "ALİAĞA'YA 3 PUAN İLE DÖNECEĞİZ"

Hafta sonu final niteliğinde bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "İzmirspor gruptaki iddialı takımlardan. Onlarında üçüncü lig hedefi var. Bu nedenle erken final niteliğinde bir maç olacak. Her maç zor fakat bu hafta çok daha zor olacak. Takımımıza güveniyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Aliağa'ya 3 puan ile döneceğiz" dedi.