Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi - Son Dakika

Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi

30.03.2021 09:47
Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi, System.String[]

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup ve fikstür kuralarının çekilmesinden sonra, İzmir 3. Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak lig öncesi son hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştiriyor.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup ve fikstür kuralarının çekilmesinden sonra, İzmir 3. Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak lig öncesi son hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştiriyor.

İzmir 3. Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı yönetiminde fiziksel idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaları yapıyor. Sarı siyahlılar, kamp süresince yine önemli ve güçlü takımlarla da hazırlık maçları yapıyor. Bu kapsamda Aliağa temsilcisi, ilk hazırlık maçını geçtiğimiz Aydın Yıldızspor ile yaptı ve maç golsüz beraberlikle noktalandı. Bu maçın ardından ikinci hazırlık maçını Ünye 1957 Spor ile yapan Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

"Aliağa FK şampiyonluğu hak ediyor"

Çok güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, lige noksansız bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Takımın büyük oranda lige hazır olduğunu, kamp döneminde ve sonrasında da hazırlık maçları yaparak performansı en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Şapçı, "Zor bir gruba düştük; ama biz oynadığımız her maçın her ligin favorisiyiz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz; ama oyuncularım ve ben biliyorum ki bu grubu lider olarak tamamlayıp bölge şampiyonasına biz katılacağız. Aliağa FK şampiyonluğu hak ediyor. Standartlarımız bu ligin çok üzerinde. Bizlerin gayretleri, halkımızın ve yöneticilerimizin desteği ile kulübümüz hedeflediği, hayal ettiği yerlere kadar gidecektir" dedi.

Başkan Serkan Acar sürprizi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takımı ziyaret etti. Takımın Antalya kampında oyuncular ve teknik heyetle birlikte zaman geçiren Başkan Acar, lig öncesinde moral ve motivasyonları yüksek olan takıma her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Acar, takımın çok önceden beri çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "Biz de takımımıza destek vermek için yanlarında olduk. Takımımız işin ciddiyetinin farkında gayet disiplinli bir şekilde hem teknik hem de taktik anlamda hazırlıklarına devam ediyor. 6 takımlık bir gruptayız. Biz bütün hazırlıklarımızı profesyonel lige çıkmak üzere yaptık. Teknik ekip ve futbolcularımızda bu hedefe konsantre olmuş halde çalışmalarına devam diyorlar. Aliağa halkıyla, şehriyle, taraftarıyla, kurumlarıyla, esnafıyla hep birlikte bu yıl 3. Lig'i çok arzuluyoruz. İnancımız odur ki inşallah bu yıl 3. lige çıkacağız" diye konuştu

Öte yandan 3. grupta toplam 6 takım mücadele edecek. Aliağaspor FK grupta Çiğli Belediyespor, Viven Bornova A.Ş, Alaçatı Spor Kulübü, İzmir Spor ve Kınık Belediyespor ile maçlar yapacak. Aliağaspor FK ilk maçını kendi evinde Çiğli Belediyespor ile oynayacak. Sarı Siyahlı takım, rakiplerini baştan sona yenilenen Aliağa Atatürk Stadında ağırlayacak. - İZMİR

Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi
Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi
Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi
Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi

Amatör Lig, Antalya, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir         
08:38
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağaspor FK lig öncesi Antalya'da kampta: Başkan Acar sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei