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Aliağaspor Fk Lige 3 Puanla Başladı - Son Dakika

Aliağaspor Fk Lige 3 Puanla Başladı

10.06.2021 14:25
Aliağaspor Fk Lige 3 Puanla Başladı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 1. Hafta maçında İzmirsporu deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 1. Hafta maçında İzmirsporu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 22 ve 78. dakikalarda Mehmet Çağrı Alpaslan, 90+2'de Osman Atalay Demirtaş attı. Ev sahibinin tek golünü 61. dakikada Kubilay Baktır kaydetti. Lige galibiyetle başlayan Aliağaspor FK tempolu oyunuyla göz doldurdu.

Yeşilyurt Futbol Sahasında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda oyun kontrolünü eline alarak kanat organizasyonlarıyla etkili oldu. 22. dakikada ceza alanı içine açılan ortada fırsatçılığını konuşturan Mehmet Çağrı Alpaslan, Aliağaspor FK'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran ev sahibi İzmirspor, aradığı golü 61. dakikada Kubilay Baktır'ın ayağından buldu.

78. dakikada Yusuf Kılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Mehmet Çağrı Alpaslan, yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. (1-2)

90+2'de kontra atağa çıkan Aliağaspor FK'da Osman Atalay Demirtaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciden de sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi. (1-3)

Maçta başka gol olmayınca Aliağaspor FK, sahadan 3 puanı 3 golle alarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

İZMİRSPOR 1 - 3 ALİAĞASPOR FK

STAD: Yeşilyurt Futbol Sahası

HAKEMLER: Anıl Furkan Liman, Şivan Kesici, Ali Cem Zorbay, Samet Şahin

İZMİRSPOR: Doğancan Ereşmeli, Berkan Akbulut, Uğur Özvardar, Mehmet Ali Şengül, Ege Erdem (Dk 45 Azat Eroğlu), Tolga Çavdar, Emirhan Özkan (Dk 66 Alihan Öztürk), Ömer Vatandaş, Hasan Durmaz, Gökhan Emreciksin, Kubilay Baktır

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Yusuf Kılıç, Semih Durmuş, Bayram Çetin, Suat Gündüz, Ünal Kaya (Dk 70 Murat Ulusoy), Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz (Dk 80 Osman Buğra Uysal), Semih Baştan (Dk 70 Osman Atalay Demirtaş), Serdar Vefa Yeşil (Dk 62 Enes Bakal), Mehmet Çağrı Alpaslan (Dk 80 Batuhan Doğrukıran)

SARI KARTLAR: Dk 79 Uğur Özvardar, Dk 88 Kubilay Baktır (İzmirspor) - Dk 65 Özkan Yılmaz, Dk 79 Ersin Aslantoğ, Dk 81 Murat Ulusoy, Dk 81 Antrenör Onur Çakır Güneş (Aliağaspor FK)

GOLLER: Dk 22-78 Mehmet Çağrı Alpaslan, Dk 90+2 Osman Atalay Demirtaş (Aliagaspor FK) - Dk 61 Kubilay Baktır (İzmirspor)

Aliağaspor Fk Lige 3 Puanla Başladı

Osman Atalay, Mehmet Çağrı, Spor Toto, İzmirspor, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağaspor Fk Lige 3 Puanla Başladı - Son Dakika


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