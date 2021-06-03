Aliağaspor FK Lige Hazır - Son Dakika

Aliağalı futbolseverlerin desteğini arkasına alan Aliağaspor FK, bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyon olarak 3.Lige çıkmayı hedefliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak lig öncesi son provalarını yapan sarı siyahlılar, hazırlık maçında konuk ettiği Bornova Belediyespor karşısında baskılı bir oyunla rahat bir galibiyet kazandı.

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleye ev sahibi takım Mert Kuleli, Raşit İlçebaylık, Atamert Yavuz, Osman Buğra Uysal, Erkan Gövercin, Ünal Kaya, Murat Ulusoy, Mehmet Can Gümüş, Serdar Vefa Yeşil ve Batuhan Doğrukıran ilk 11'i ile başladı.

Karşılaşmaya rakip sahada pas oyunu ve kanat organizasyonlarıyla başlayan Aliağaspor FK, 22.dakikada Hüseyin Ekici'nin penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya daha tempolu başlayan Aliağaspor FK, aradığı golleri son 10 dakikada buldu. Sarı siyahlılar 80'de Murat Ulusoy, 84'te Yusuf Kılıç ve 89'da Mehmet Çağrı Alpaslan'ın (P)attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

BAL 2.Bölge 2.Grupta yer alan Aliağaspor FK, şampiyonluk yolundaki ilk sınavını 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de deplasmanda İzmirspor karşısında verecek.