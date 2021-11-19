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Aliağaspor FK Manisa Sanayispor'a hazırlanıyor - Son Dakika

Aliağaspor FK Manisa Sanayispor'a hazırlanıyor

19.11.2021 08:36
Aliağaspor FK Manisa Sanayispor'a hazırlanıyor

Son maçında Çiğli Belediyespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mutlu eden Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin 4.Haftasında Manisa Sanayispor ile deplasmanda karşılaşacak.

21 Kasım Pazar günü Manisa Ertuğrul Dilek sahasında oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Hanesine yazdırdığı 6 puan ile zirve yarışında ikinci sırada bulunan Aliağa'nın futboldaki temsilcisi deplasman hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumundaki yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular açma germe ve ısınma hareketlerinden sonra koordinasyon çalışması yaptı. Bir buçuk saat süren antrenman yarım sahada yapılan taktik antrenmanla son buldu. Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, taktik antrenmanda oyunu sık sık durdurarak oyuncularına neler yapmaları gerektikleri yönünde uyarılarda bulundu. Futbolcuların motivasyonları ise teknik heyeti memnun etti.

Manisa Sanayispor deplasmanından alınacak galibiyet ile Çiğli Belediyespor galibiyetini daha anlamlı bir hale getirmek istediklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Ligde artık her hangi bir puan kaybına tahammülümüz yok. Her maçımızı kazanarak finallere giden yolu açmış olacağız. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Manisa deplasmanında takımıma güveniyorum" dedi.

Aliağaspor FK Manisa Sanayispor'a hazırlanıyor

Manisa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağaspor FK Manisa Sanayispor'a hazırlanıyor - Son Dakika


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