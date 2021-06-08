Üye Girişi
Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi

08.06.2021 16:31
Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyon olarak profesyonel lig hasretine bu yıl son vermeyi hedefleyen Aliağaspor FK, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü oynayacağı İzmirspor karşılaşması öncesi moral depoladı.

BAL 2.Bölge 2.Grupta İzmirspor ve Çiğli Belediyespor ile birincilik mücadelesi verecek olan Aliağaspor FK, zorlu maçlar öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen moral yemeğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Sohbet havasında geçen moral yemeğinde futbolcular, şampiyonluğa inandıklarını ve bu yıl Aliağa'yı profesyonel lige çıkartacaklarını söylediler.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "100 BİN KİŞİNİN DUALARI SİZLERLE OLACAK"

Aliağaspor FK'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Maç öncesi ben de sizin kadar heyecanlıyım. Aliağaspor'un artık profesyonel liglerde olmasını arzu ediyorum. Tribünde 15 kişiye müsaade etseler de emin olun ki 100 bin kişinin duaları sizlerle olacak. Aliağalıların dualarını hissederek sahada terinizi dökün. Takım olma ruhunu sahada gösterirseniz 7 maç sonra hep birlikte şampiyonluk kutlaması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

ALİAĞASPOR FK BAŞKANI KAMİL ÖNAL: "3.LİGE ÇIKMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Tamamen başarıya odaklı bir takım olduklarını ifade eden Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, bu yıl 3.Lige çıkmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi. Aliağaspor FK Sportif Direktörü Burak Akyıldız, hedefe odaklandıkları takdirde yıllardır özlemi duyulan profesyonel liglere bu sene ulaşılacağını belirtti.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "BU SENE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Takıma güvendiğini vurgulayan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele etmenin zamanı geldi. Allah nasip ederse bu sene hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

ALİAĞASPOR FK TAKIM KAPTANI ERSİN ASLANTOĞ: "7 MAÇIN ARDINDAN KUPAYI ALACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

Tüm takım oyuncularının çok iyi karaktere sahip olduğunun altını çizen Aliağaspor FK Takım kaptanı Ersin Aslantoğ, "Yetenek maç kazandırır, karakter şampiyonluk getirir. 7 maçın ardından kupayı alacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Aliağaspor FK, sezonun ilk maçında grubun iddialı ekiplerinden İzmirspor ile 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de Yeşilyurt Stadyumunda karşılaşacak. Sarı siyahlılar ikinci haftayı bay geçtikten sonra üçüncü hafta Aliağa Atatürk Stadyumunda Çiğli Belediyesporu konuk edecek.

Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi

Serkan Acar, İzmirspor, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı 16:19 Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:25 Hayrete düşüren olay! Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
"Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı         
17:27
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement