Aliağaspor FK, moral yemeğinde bir araya geldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyon olarak profesyonel lig hasretine bu yıl son vermeyi hedefleyen Aliağaspor FK, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü oynayacağı İzmirspor karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

BAL 2.Bölge 2.Grupta İzmirspor ve Çiğli Belediyespor ile birincilik mücadelesi verecek olan Aliağaspor FK, zorlu maçlar öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen moral yemeğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Sohbet havasında geçen moral yemeğinde futbolcular, şampiyonluğa inandıklarını ve bu yıl Aliağa'yı profesyonel lige çıkartacaklarını söylediler.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "100 bin kişinin duaları sizlerle olacak"

Aliağaspor FK'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Maç öncesi ben de sizin kadar heyecanlıyım. Aliağaspor'un artık profesyonel liglerde olmasını arzu ediyorum. Tribünde 15 kişiye müsaade etseler de emin olun ki 100 bin kişinin duaları sizlerle olacak. Aliağalıların dualarını hissederek sahada terinizi dökün. Takım olma ruhunu sahada gösterirseniz 7 maç sonra hep birlikte şampiyonluk kutlaması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kamil Önal: "3. Lig'e çıkmaktan başka düşüncemiz yok"

Tamamen başarıya odaklı bir takım olduklarını ifade eden Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, bu yıl 3.Lige çıkmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi. Aliağaspor FK Sportif Direktörü Burak Akyıldız, hedefe odaklandıkları takdirde yıllardır özlemi duyulan profesyonel liglere bu sene ulaşılacağını belirtti.

Teknik Sorumlu Hakan Şapçı: "Bu sene hedeflerimize ulaşacağız"

Takıma güvendiğini vurgulayan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele etmenin zamanı geldi. Allah nasip ederse bu sene hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

Kaptan Ersin Aslantoğ: "7 maçın ardından kupayı alacağımıza söz veriyoruz"

Tüm takım oyuncularının çok iyi karaktere sahip olduğunun altını çizen Aliağaspor FK Takım kaptanı Ersin Aslantoğ, "Yetenek maç kazandırır, karakter şampiyonluk getirir. 7 maçın ardından kupayı alacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliağaspor FK, sezonun ilk maçında grubun iddialı ekiplerinden İzmirspor ile 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de Yeşilyurt Stadyumunda karşılaşacak. Sarı siyahlılar ikinci haftayı bay geçtikten sonra üçüncü hafta Aliağa Atatürk Stadyumunda Çiğli Belediyespor'u konuk edecek. - İZMİR