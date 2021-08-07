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Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi - Son Dakika

Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi

07.08.2021 13:56
Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi, System.String[]

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 13 futbolcu ile anlaşarak sözleşme imzaladı, 6 futbolcu ile de sözleşme yeniledi.

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 13 futbolcu ile anlaşarak sözleşme imzaladı, 6 futbolcu ile de sözleşme yeniledi.

Transferde hızlı davranan sarı siyahlılar, anlaştığı futbolcular ile kulüp binasında toplu imza töreni düzenledi. İmza törenine Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ile futbolcuların tamamı katıldı. Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 13 futbolcu ile anlaşarak sözleşme imzaladı, 6 futbolcu ile de sözleşme yeniledi.

Sarı siyahlı yönetim; Belediye Derince'den forvet Tayfur Emre Yılmaz, Soma Spor'dan sol bek Hakan Çakır, Uşak Spor'dan sağbek Levent Aktuğ, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan orta saha Sergen Ekinci, Söke Spor'dan orta saha Barış Tenşi, Kuşadası Spor'dan orta saha Murat Arslan, Tepecik Spor'dan stoper Alper Sürücü, Çiğli Belediyespor'dan stoper Hasan Ayçiçek, Kuşadası Spor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Ordu Spor 1967'den sağ kanat Furkan Yıldırım, Ordu Spor 1967'den sol kanat İlker Ataseven, Bolvadin Belediyespor'dan sol kanat Ali Şentürk, Söke Spor'dan sağ kanat Mert Kurbaş ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan Ersin Aslantoğ, Ömer Can, Ali Yasin Demir, Mert Kuleli, Raşit İlçebaylık ve Batuhan Doğrukıran ile de sözleşme yenilendi.

Aliağa'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini ifade eden yeni transfer İlker Ataseven, "Her futbolcunun futbol oynamayı istediği bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Aliağaspor FK, senelerce takip ettiğimiz, önemli hedefleri olan bir takım, tesis anlamında da çok üst düzey bir kulüp. Buraya dördüncü şampiyonluğumu yaşamaya geldim" dedi. - İZMİR

Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi
Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi
Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi
Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Tayfur Emre, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK transfer dönemine hızlı girdi - Son Dakika Spor


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