Aliağaspor FK, Transfer Dönemine Hızlı Girdi

Aliağaspor FK, Sarı Siyahlılar, 19 Futbolcu ile Anlaşarak Sözleşme İmzaladı

2021-2022 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 13 futbolcu ile anlaşarak sözleşme imzaladı. 6 futbolcu ile de sözleşme yeniledi.

Transferde hızlı davranan sarı siyahlılar, anlaştığı futbolcular ile kulüp binasında toplu imza töreni düzenledi. İmza törenine Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ile futbolcuların tamamı katıldı.

Sarı siyahlı yönetim; Belediye Derince'den forvet Tayfur Emre Yılmaz, Soma Spor'dan sol bek Hakan Çakır, Uşak Spor'dan sağbek, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan orta saha Sergen Ekinci, Söke Spor'dan orta saha Barış Tenşi, Kuşadası Spor'dan orta saha Murat Arslan, Tepecik Spor'dan stoper Alper Sürücü, Çiğli Belediyespor'dan stoper Hasan Ayçiçek, Kuşadası Spor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Ordu Spor 1967'den sağ kanat Furkan Yıldırım, Ordu Spor 1967'den sol kanat İlker Ataseven, Bolvadin Belediyespor'dan sol kanat Ali Şentürk, Söke Spor'dan sağ kanat Mert Kurbaş ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan Ersin Aslantoğ, Ömer Can, Ali Yasin Demir, Mert Kuleli, Raşit İlçebaylık ve Batuhan Doğrukıran ile sözleşme yenilendi.

FUTBOLCU İLKER ATASEVEN: "ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELDİM"

Aliağa'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini ifade eden yeni transfer İlker Ataseven, "Her futbolcunun futbol oynamayı istediği bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Aliağaspor FK, senelerce takip ettiğimiz, önemli hedefleri olan bir takım, tesis anlamında da çok üst düzey bir kulüp. Buraya dördüncü şampiyonluğumu yaşamaya geldim" dedi.