Aliağaspor FK, Yunus Emre deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Aliağaspor FK, Yunus Emre deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Aliağaspor FK, Yunus Emre deplasmanına hazırlanıyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ikinci yarısında oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan Aliağaspor FK, 17. haftada lig ikincisi Yunusemre Belediyespo'ra konuk olacak.

Aliağaspor FK, Yunus Emre deplasmanına hazırlanıyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ikinci yarısında oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan Aliağaspor FK, 17. haftada lig ikincisi Yunusemre Belediyespo'ra konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma 9 Şubat Pazar günü oynanacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi Sakarya Bölgesel Hakemlerinden Tayfun Güz yönetecek.


Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak üç maçta 9 puan toplayan ve 33 puanla üçüncü sıraya yükselen Aliağaspor FK, 34 puanla ikinci sırada yer alan Manisa temsilci Yunusemre Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçtan mutlak zaferle ayrılmayı hedefleyen Aliağaspor FK, hem galibiyet serilerini sürdürmek hem de ikinci sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde sürdüren sarı siyahlılar, günü Petkim Stadında yaptığı tek idmanla tamamladı. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman tam sahada oynanan taktik maçla son buldu. Oynanan taktik maçta futbolcuların hırslı halleri ve yüksek motivasyonları teknik heyeti memnun etti.


"Uyum sürecini büyük ölçüde atlattık"


Takım içerisinde güzel bir hava yakaladıklarını belirten Aliağaspor FK Yardımcı Antrenörü Yasin Tunçer, "Ligin devre arasında aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Uyum sürecini de büyük ölçüde atlattık. Önümüzde zorlu bir Manisa deplasmanı var. Son üç maçta olduğu gibi bu maçı da kazanarak Aliağa'mıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.


"İkinciliğe yükselmeyi hedefliyoruz"


Ligin ikinci yarısına oynadıkları üç maçı da kazanarak başladıklarının altını çizen başarılı orta saha oyuncusu Doğacan Diker, "Yunus Emre Belediyespor deplasmanına çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizle aramızda 1 puanlık fark var. Rakibimizi mağlup ederek ikinciliğe yükselmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


"Aliağa'ya üç puanla döneceğiz"


Ligin zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını ifade eden futbolcu Agah Oktay Yılmaz ise, "Yunusemre Belediyespor deplasmanının zorluk derecesinin farkındayız. 3 puan hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğu konum itibariyle rakibimize saygı duyuyoruz. Aliağa'ya üç puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.


BAL 8. grup 17. hafta maç programı


BAL 8. grup 17. hafta maçlarının tamamı 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak.


Salihli Belediye Spor - Ayvalıkgücü Bld.Spor


Gönen Belediyespor - Bergama Belediyespor


Yunus Emre Belediye Spor - Aliağaspor FK


Bölmespor - Bolvadin Belediye Spor


Sökespor - Bigadiç Belediye Spor


Sandıklıspor - Manisa Sanayi Spor


Bornova Yeşilova Spor - Aydın Yıldızspor - İZMİR

Yunusemre, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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