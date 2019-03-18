Aliağaspor, İstanbul Deplasmanından 1 Puanla Döndü
59 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında, deplasmanda Vefaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibi ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında, deplasmanda Vefaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibi ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 22. haftasında Aliağaspor FK, Vefaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta Aliağa temsilcisi, rakibiyle 0-0 beraber kaldı. İstanbul
deplasmanından 1 puanla dönen Aliağaspor FK, puanını 47'ye yükselterek 9. gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberlik sonrasında en yakın rakibi Belediye Derince
Spor ile puan farkı ikiye düştü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:43 Kaynak: İHA
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