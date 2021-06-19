Üye Girişi
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor - Son Dakika

Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor

19.06.2021 10:03
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) aldığı gollü galibiyetlerle profesyonel lige göz kırpan Aliağaspor, 4. hafta maçında sahasında İzmirspor'u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) aldığı gollü galibiyetlerle profesyonel lige göz kırpan Aliağaspor, 4. hafta maçında sahasında İzmirspor'u konuk edecek.

BAL 2. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Aliağaspor, grubun ilk maçında 3-1 mağlup ettiği İzmirspor'u evinde ağırlayacak. Grupta 6 puanla lider durumda olan sarı-siyahlılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de 9 puana ulaşarak liderliği perçinlemek istiyor.

Şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Aliağaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumunda teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda neşeli oldukları gözlenen teknik ekip ve futbolcular, İzmirspor maçından da mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Çok kısa bir zaman içerisinde oynadığımız için evimizdeki İzmirspor maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki tüm maçları kazanarak hedefimiz olan profesyonel lige adımızı yazdıracağız. İzmirspor ciddiye aldığımız bir takım. Çarşamba günü Çiğli ile temposu çok yüksek bir maç yaptık. Futbolcularımızı pazar günkü müsabakaya hazırlamaya çalışıyoruz. Her maçı en iyi şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz" dedi. - İZMİR

Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor
Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi 10:02 Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük 09:49 İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük Galatasaray taraftar grubu ultrAslan geri adım attı: İlk tercih Fatih Terim olmalıdır! 09:41 Galatasaray taraftar grubu ultrAslan geri adım attı: İlk tercih Fatih Terim olmalıdır!
Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağladı! Hırsız, zorlukla sakinleştirildi 09:36 Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağladı! Hırsız, zorlukla sakinleştirildi Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu 09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum 09:30 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı 18:58 Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz

Son Dakika Haberleri
09:58 Kurban satış ve kesimiyle ilgili kurallar netleşti! Uymayana 96 bin liraya kadar ceza kesilecek
09:38 Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı! Bu hızla gidersek koronavirüs yenilmeye mahkûm
09:36 Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var
09:35 Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağladı! Hırsız, zorlukla sakinleştirildi
09:33 Bir süredir haber alınamıyordu! Ofisinde cansız bedeni bulundu
09:32 Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:31 Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi
09:29 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Şenol Güneş kadroda yine değişikliğe gidecek! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i Şenol Güneş kadroda yine değişikliğe gidecek! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i         
10:04
Kurban satış ve kesimiyle ilgili kurallar netleşti! Uymayana 96 bin liraya kadar ceza kesilecek Kurban satış ve kesimiyle ilgili kurallar netleşti! Uymayana 96 bin liraya kadar ceza kesilecek         
09:59
Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü         
09:48
Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var         
09:37
Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı         
09:33
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi         
09:24
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 10:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağaspor, İzmirspor'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement