Son Dakika Haberleri: Aliağaspor, Maltepespor'u Konuk Edecek

Aliağaspor, Maltepespor'u Konuk Edecek

11 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, 43 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 21. haftada 40 puana sahip lig ikincisi Maltepespor'u konuk edecek.

Aliağaspor, Maltepespor'u Konuk Edecek, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, 43 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 21. haftada 40 puana sahip lig ikincisi Maltepespor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta Aliağaspor FK, Maltepespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Sahasında yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular eksiksiz katıldı. İdman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Polat Çetin, karşılaşmanın zorluğunu ve mutlak galibiyetin önemini vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren idman açma germe ve ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda çabukluk çalışması ile devam eden idman 5'e 2 pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlu Polat Çetin, "Rakibimiz sadece üç puan gerimizde. Bu maç bizim olduğu kadar onlar içinde çok önemli. Maçın zorluğunun farkındayız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da taraftarımızın güçlü desteğine ihtiyacımız olacak. Sahaya en iyi oyunumuzu yansıtarak karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşmanın, 10 Mart 2019 Pazar günü Aliağa İlçe Stadı'nda oynanacağı, mücadelenin saat 14.00'te başlayacağı öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Van Hooijdonk'un Son Hali, Hayranlarını Şaşırttı Fenerbahçe'de Benzia ile Slimani'nin Maliyeti 50 Milyon TL

Trabzonspor'da Olcay Şahan Özür Diledi, Takıma Döndü Stuttgart'ın Yıldızı Ozan Kabak: Bayern Münih'te Oynamayı Kim İstemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağaspor, Maltepespor'u Konuk Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]