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Aliağaspor transfere doymuyor

2 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, Gökhan Artun'u renklerine bağladı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, Gökhan Artun'u renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Aliağaspor FK, Arhavi Spor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Artun'u renklerine bağladı. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Artun, kariyeri boyunca Manisaspor, Karşıyaka gibi takımların altyapısında oynadı. Beşiktaş U21 takımında da forma giyen genç orta saha, Manisa BB, Somaspor son olarak da BAL ekiplerinden Arhavi Spor formasını terletti. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu, 2019-2020 futbol sezonunda Aliağaspor FK'nın başarısı için mücadele verecek.

Aliağaspor için hayırlı bir transfer olmasını dileyen Aliağaspor FK yöneticisi Hilal Sadıkoğlu, "Gökhan Artun Aliağa'da hayallerimizi gerçekleştirmek için bizimle birlikte olacak" dedi.

"Şampiyonluk yaşamaya geldim"

Aliağaspor FK'ya gelmekten ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Gökhan Artun, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren gerek hocalarımız gerekse kulüp yöneticilerimiz beni çok iyi karşıladılar. Daha önce amatör ve profesyonel liglerde forma giydim fakat hiç şampiyonluk yaşamadım. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Gökhan Artun, Arhavi, Spor
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