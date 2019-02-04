Aliağaspor'un Bileği Bükülmüyor
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, deplasmanda Kocaeli Büyükderbentspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek 9. grupta liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, deplasmanda Kocaeli
Büyükderbentspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek 9. grupta liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda Kocaeli Büyükderbentspor'a konuk oldu. Aliağaspor, maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Aliağaspor'a üç puanı getiren golleri; 37'de Güray Kula
ve 52'de Quesi kaydederken, ev sahibi takımın tek golünü 45+2'de Eray Deniz attı. Lider Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak Maltepespor
ile aradaki 5 puanlık farkı da korudu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:09 Kaynak: İHA
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