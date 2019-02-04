Son Dakika Haberleri: Aliağaspor'un Bileği Bükülmüyor

Aliağaspor'un Bileği Bükülmüyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, deplasmanda Kocaeli Büyükderbentspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek 9. grupta liderliğini sürdürdü.

Aliağaspor'un Bileği Bükülmüyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, deplasmanda Kocaeli Büyükderbentspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek 9. grupta liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda Kocaeli Büyükderbentspor'a konuk oldu. Aliağaspor, maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Aliağaspor'a üç puanı getiren golleri; 37'de Güray Kula ve 52'de Quesi kaydederken, ev sahibi takımın tek golünü 45+2'de Eray Deniz attı. Lider Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak Maltepespor ile aradaki 5 puanlık farkı da korudu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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