Son Dakika Haberleri: Alibaba Almanya'da Data Analiz Firması Satın Aldı

Alibaba Almanya'da Data Analiz Firması Satın Aldı

2 saat önce

–Berlin merkezli data analiz startupı Data Artisans, Çin'li Alibaba Group Holding'in firmayı yaklaşık 90 milyon euroya satın adığını duyurdu.

Alibaba Almanya'da Data Analiz Firması Satın Aldı, System.String[]
–Berlin merkezli data analiz startupı Data Artisans, Çin'li Alibaba Group Holding'in firmayı yaklaşık 90 milyon euroya satın adığını duyurdu.

Handelsblatt'ın haberine göre, satın alma ile ilk kez Çinli bir şirket Almanya'dan bir startupı tamamen satın almış oldu.

Alibaba'nın rakiplerinden Tencent Holding ise Mart ayında çevrimiçi bir banka olan N26'ya 160 milyon dolarlık finansman sağlamıştı.

Habere göre, Data Artisans CEO'Su Kostas Tzoumas, Alibaba'nın aynı zamanda, büyük verileri analiz etmek ve yeni iş kollarına genişlemek için kullanılan açık kaynaklı Apache Flink adlı yazılıma da yatırım yapacağını söyledi.

2014 yılında kurulan Data Artisans firması aynı zamanda Netlflix ve Uber firmalarına da hizmet veriyor.

Alibaba'dan gelen açıklamada, Alibaba'nın Data Artisans birlikte büyük verileri analiz etmek adına bir yazılım üretileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:26:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alibaba Almanya'da Data Analiz Firması Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]