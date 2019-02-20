Alibaba CICC Yatırım Bankasındaki Hissesini Artırıyor

Alibaba, söz konusu yatırımdan sonra CICC'nin Hong Kong'a kayıtlı listelerinin yüzde 11,74'ünü ve bankanın toplam kaynaklarının da yüzde 4,84'ünü elinde bulunduracak.

Alibaba bu yatırımın, her iki şirketin de finans, teknoloji ve veri gibi alanlarda birikim ve uzmanlıklarını bir araya getirmelerine ve müşterilere daha yenilikçi yollarla hizmet sunmalarına yardımcı olacağını belirtti.