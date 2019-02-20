Son Dakika Haberleri: Alibaba CICC Yatırım Bankasındaki Hissesini Artırıyor

Alibaba CICC Yatırım Bankasındaki Hissesini Artırıyor

2 saat önce

Çin'in e-ticaret devi Alibaba Grubu China International Capital Corporation (CICC) yatırım bankasında sahip olduğu Hong Kong'da kayıtlı hissesini artırıyor.

Alibaba CICC Yatırım Bankasındaki Hissesini Artırıyor, System.String[]

Alibaba, söz konusu yatırımdan sonra CICC'nin Hong Kong'a kayıtlı listelerinin yüzde 11,74'ünü ve bankanın toplam kaynaklarının da yüzde 4,84'ünü elinde bulunduracak.

Alibaba bu yatırımın, her iki şirketin de finans, teknoloji ve veri gibi alanlarda birikim ve uzmanlıklarını bir araya getirmelerine ve müşterilere daha yenilikçi yollarla hizmet sunmalarına yardımcı olacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:55 Kaynak: Bültenler

Hong Kong, Alibaba, Güncel
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