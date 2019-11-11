Son Dakika Haberleri: Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı
Son Dakika Dünya Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı

Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı

8 saat önce

Dünyanın en büyük perakende alışveriş sitelerinden Çinli e-ticaret devi Alibaba bu sene 11'incisi düzenlenen 11 Kasım Bekarlar Günü kampanyasında 30 milyar dolar satış barajını aşarak yeni bir rekor kırdı. Satışlar Çin satiyle devam ediyor ve cironun yükselmesi bekleniyor.

Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı, System.String[]

Dünyanın en büyük perakende alışveriş sitelerinden Çinli e-ticaret devi Alibaba bu sene 11'incisi düzenlenen Bekarlar Günü kampanyasında 30 milyar dolar satış barajını aşarak yeni bir rekor kırdı.


Kampanya çerçevesinde satışları devam eden Alibaba grubu geçen sene 11 Kasım'da 24 saat içerisinde 30.8 milyar dolarlık ciro elde etmişti.

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Bekarlar, Alibaba, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:46 
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Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
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