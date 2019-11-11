Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı
8 saat önce
Dünyanın en büyük perakende alışveriş sitelerinden Çinli e-ticaret devi Alibaba bu sene 11'incisi düzenlenen 11 Kasım Bekarlar Günü kampanyasında 30 milyar dolar satış barajını aşarak yeni bir rekor kırdı. Satışlar Çin satiyle devam ediyor ve cironun yükselmesi bekleniyor.
Dünyanın en büyük perakende alışveriş sitelerinden Çinli e-ticaret devi Alibaba bu sene 11'incisi düzenlenen Bekarlar Günü kampanyasında 30 milyar dolar satış barajını aşarak yeni bir rekor kırdı.
Kampanya çerçevesinde satışları devam eden Alibaba grubu geçen sene 11 Kasım'da 24 saat içerisinde 30.8 milyar dolarlık ciro elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:46
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