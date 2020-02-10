Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği - Son Dakika Dünya

Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği

6 saat önce

İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Alibaba Holding'den koronavirüsün vurduğu Çin'e finansal destek açıklaması geldi.

Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği, System.String[]

İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Çinli Alibaba Holding'den koronavirüsün vurduğu ülkesine finansal destek açıklaması geldi.


Alibaba, holdinge bağlı Ant Financial's MYBank'ın Çin'deki şirketlere 2.86 milyar dolar kredi vereceğini duyurdu. Şirket açıklamayı Çin'in sosyal medyası Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:59 
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