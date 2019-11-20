Son Dakika Haberleri: Alibaba ikincil halka arzında hisse başına fiyat 22.48 dolar
Son Dakika Ekonomi Alibaba ikincil halka arzında hisse başına fiyat 22.48 dolar - Son Dakika Ekonomi

Alibaba ikincil halka arzında hisse başına fiyat 22.48 dolar

6 saat önce

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Hong Kong Borsası'nda yapacağı ikincil halka arzında, hisse başına fiyatı 22.48 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirledi.

Alibaba ikincil halka arzında hisse başına fiyat 22.48 dolar, System.String[]

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Hong Kong Borsası'nda yapacağı ikincil halka arzında, hisse başına fiyatı 22.48 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirledi.

CNBC'nin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin perakende payı fiyatlamasını henüz belirlemediği, fakat muhtemelen kurumsal pay ile "aynı düzeyde" olacağı belirtildi. Ayrıca, şirketin söz konusu ikinci halka arz ile toplamda 12.9 milyar dolar fon toplamayı hedeflediği vurgulandı.

Hong Kong Borsası'ndan aldığı onay sonrası Alibaba'nın 25 Kasım'da ikinci halka arzını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan da Pazar günü petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirlediğini duyurmuş ve Aramco'dan yapılan açıklamada, halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar/ 46 lira) fiyat ile satılacağı duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtilmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Alibaba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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