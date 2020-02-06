Alibaba, koronavirüse karşı tedarik platformu kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alibaba, koronavirüse karşı tedarik platformu kurdu - Son Dakika Ekonomi

Alibaba, koronavirüse karşı tedarik platformu kurdu

6 saat önce

Alibaba, Çin'de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için, her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin'deki sağlık personelini buluşturmak amacıyla "Küresel Doğrudan Tedarik Platformu" kurdu.

Alibaba, koronavirüse karşı tedarik platformu kurdu, System.String[]

Alibaba, Çin'de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için, her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin'deki sağlık personelini buluşturmak amacıyla "Küresel Doğrudan Tedarik Platformu" kurdu.

Alibaba açıklamasına göre, "Küresel Doğrudan Tedarik Platformu", 1 milyar Çin yuanı (142.8 milyon dolar) büyüklüğünde bir fonun Alibaba Grubu'nun dijital teknolojisi sayesinde şeffaf ve verimli şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak.

Virüsün yayıldığı şehir olan Wuhan'ın karantinaya alınmasından iki gün sonra, 25 Ocak'ta oluşturulan fon, Wuhan'da ve salgından etkilenen diğer şehirlerdeki sağlık personeli için gerekli medikal ürünlerin tedariğini sağlamayı amaçlıyor.

Platform, hem büyük toptancılar hem de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) arasında bir köprü görevi görecek.

Alibaba, hastanelerden ve yerel yönetimlerden toplanan bilgiye dayanarak, ihtiyaç duyulan koruyucu maskeler, tıbbi koruyucu elbiseler, tıbbi koruyucu gözlükler, tıbbi eldivenler ve diğer tıbbi koruyucu ürünler gibi medikal ürünlerin özelliklerini, modelini ve miktarını bu platformda yayınlayacak.

Yeşil Hat devreye alındı

Tedarikçiler ise teklif etmek istedikleri ürünler ile ilgili bilgileri paylaşacak. Alibaba, tedarikçi bilgileri onaylandıktan ve ürünlerin uygunluğu tespit edildikten sonra tedarik sürecine başlayacak. Bu platform aracılığı ile satın alınan ürünler öncelik ve ihtiyaç sırasına göre hastanelere aktarılacak

İhtiyaç duyulan medikal ürünleri hızlı ve güvenli bir şekilde tedarik etme konusunda kararlı olan Alibaba, küresel lojistik iş ortakları ile etkin ve hızlı nakliye çözümleri sunmak için yakın şekilde çalışıyor.

Bu doğrultuda, Alibaba'nın lojistik şirketi Cainiao, Çin'de ve dünyanın birçok bölgesindeki iş ortakları ile çalışarak, nakliye, hizmet ve teslimat çözümleri için "Yeşil Hat" (Green Channel) girişimini devreye aldığını bildirdi.

3 Şubat itibarıyla Alibaba, kendi satın alıp bağışladıkları dahil olmak üzere, 15 ülke ve bölgeden tedarik ettiği medikal ürünleri Hubei, Zhejiang ve Anhui bölgelerindeki 18 hastaneye ulaştırdı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı
Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alibaba, koronavirüse karşı tedarik platformu kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]