Son Dakika Haberleri: Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı
Son Dakika Ekonomi Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

7 saat önce

Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.

Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı, System.String[]

Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.

Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edtilen "11 Kasım (11.11)" tarihinden kaynaklanıyor.


Bekarlar, Alibaba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
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