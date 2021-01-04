Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddiası - Son Dakika

Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddiası

04.01.2021 14:41
Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddiası, System.String[]

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Ma'nın jüri üyeliği yaptığı "Africa's Business Hereos" adlı televizyon programının çekimlerine katılmasına karşın programın yayınında yer almayacağı duyuruldu.

Ma programın tanıtım videolarından çıkarılırken, programda Ma'nın yerine jüri üyeliğini Alibaba'nın yöneticilerinden Lucy Peng'in yapacağı bildirildi.

Alibaba'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Programının uymaması nedeniyle Bay Ma, Africa's Business Hereos'un finallerinde jüri üyeleri arasında bulunamayacaktır." ifadesi yer aldı.

En son kasımda programın çekimlerine katılan milyarder iş adamı, o zaman bu yana kamunun önüne çıkmadı.

Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri olan iş adamının, o günlerde Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirdiği bir konuşmanın ardından ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca iş adamının kurucusu ve eski Üst Yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İş Adamı, Jack Ma, Alibaba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alibaba'nın kurucusu Çinli iş adamı Jack Ma'nın kayıp olduğu iddiası - Son Dakika


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