Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Çinli iş adamı Jack Ma tarafından gönderilen test kiti, maske ve koruyucu elbiselerden oluşan tıbbi yardım malzemeleri, Sudan'ın başkent Hartum'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Çinli iş adamı Jack Ma tarafından gönderilen test kiti, maske ve koruyucu elbiselerden oluşan tıbbi yardım malzemeleri, Sudan'ın başkent Hartum'a ulaştı. Tıbbi malzemeleri taşıyan Etiyopya Hava Yollarına ait kargo uçağı, Hartum Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:21 Kaynak: AA
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