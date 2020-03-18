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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu
6 saat önce
Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak
Çinli online alışveriş şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu.
Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:13
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