Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu - Son Dakika Dünya

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu

6 saat önce

Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu, System.String[]

Çinli online alışveriş şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu.


Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Jack Ma, Alibaba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:13 

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