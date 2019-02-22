Son Dakika Haberleri: Alibaba / Zhang: 2019'da İstihdam ve Tüketimi Arttıracağız

Alibaba / Zhang: 2019'da İstihdam ve Tüketimi Arttıracağız

39 dakika önce

– Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba CEO'su Daniel Zhang, şirketin üst düzey çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı iddialarını yalanladı ve şirketin bu yıl bünyesine daha fazla kişi katmak istediğini belirtti.

Alibaba / Zhang: 2019'da İstihdam ve Tüketimi Arttıracağız, System.String[]
Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba CEO'su Daniel Zhang, şirketin üst düzey çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı iddialarını yalanladı ve şirketin bu yıl bünyesine daha fazla kişi katmak istediğini belirtti.

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Zhang, Alibaba'nın 2019'da platformdaki hizmet siparişleri ve üretimin yanında "tüketimi arttırmayı" hedeflediğine dikkat çekti:

"Bu yıl hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız. Platformlarımızdaki kaynaklardan faydalanarak tüketimi destekleyecek ve üretim ve hizmet siparişlerini de arttıracağız.

"Ekonomi kötüyken, büyük online platformların en iyi avantajı istihdam yaratmaktır."

Ocak ayında 2018'in üçüncü çeyreği için gelirlerini açıklayan Alibaba, yıllık gelirlerinde yüzde 41, hisse başına kazançlarda da yüzde 37 artış olduğunu duyurmuştu. ABD ve Çin arasında devam eden ticari gerginlikler sebebiyle şirket gelirlerinde düşüş ve 2019 için de olumsuz bir görünüm bekleniyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın

Fabrikada Çalışan İşçi Patlamada Çıkan Ateş Topu ile Havaya Uçtu! Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alibaba / Zhang: 2019'da İstihdam ve Tüketimi Arttıracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]