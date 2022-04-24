Alibeyköy Bahçe Market Sorumlusu Özok: 2-3 Haftada 156 Bin Sebze Fidesi Sattık - Son Dakika

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: CEM ÖZTÜRK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye bağlı Alibeyköy Bahçe Market'in sorumlusu Nihan Özok, "Geçen sene 356 bin 800 küsur fide satışı olmuştu sezon boyunca. Bu sene sadece biz, 2-3 haftadır sebze fidesi satıyoruz. Şimdiden 156 bini geçtik" dedi.

Güneşin ve sıcak havanın etkisini göstermesiyle İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye bağlı Alibeyköy Bahçe Market'e olan ilgi arttı. Ağaç, bitki, toprak, sebze ve meyve fideleri ürünlerinin satıldığı Bahçe Market'e yurttaşlar, özellikle hafta sonu giderek alışverişlerini yapıyorlar.

Alibeyköy Bahçe Market'in orman mühendisliği bölümü mezunu olan sorumlusu Nihan Özok, marketteki çalışmalarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Sorumlu olmadan önce yaklaşık 6 ay satış personeli olarak çalıştığını söyleyen Özok, şu anda iki seralarının olduğunu belirterek, "Bir seramızda, cansız ürünler, gübreler, saksıları sergilediğimiz ürünlerimiz olacak. Diğer seramız da iç mekan canlı bitkileri barındırdığımız bir alanımız olacak. Dış mekanımız da genişledi. Yola kadar kapattık burayı. Kullanacağımız bütün alanın maksimumunu kullanmaktayız. Ürünler, talepler değişiyor. Biz de elimizden geldiğince bu istekleri tatmin etmeye çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle beraber, şu anda ekonomik durumumuzdan da kaynaklı olarak daha çok sebze fideleri çok fazla gidiyor. Geçen sene haftada bir sevkiyatlarımız vardı buraya, fakat şu anda haftada iki kere sevkiyatımız var ve yetiştiremiyoruz bile" diye konuştu.

Üreticilerden de destek istediklerini anlatan Özok, satışlarının çok fazla olduğuna vurgu yaparak şu bilgileri paylaştı:

"Geçen sene, baktığımız rakamlara göre, 356 bin 800 küsur fide satışı olmuştu, geçen seneki sezon boyunca. Bu sene sadece biz, 2-3 haftadır sebze fidesi var, satıyoruz. Şimdiden 156 bini geçtik. Bayağı hızlı bir şekilde sezona giriş yaptık şu anda. Gelen müşterimizde şöyle bir surat ifadesi oluyor. Tabii ki biz de geçen seneye nazaran fidemize birazcık daha üzerine koyarak satmak durumunda kaldık. Çünkü alışlarımız değişti; plastiğin, kullandığımız gübreye kadar her şeyin parası arttı. Biz de birazcık artırdık mecburen fiyatlarımızı geçen seneye kıyasla. Genel pazara bakarsanız bizim fiyatlarımız çok düşük şu anda, özellikle sebze fidesi konusunda. Normalde pazardan, manavdan satın aldığınız sebzeyi, burada fidenin tanesini biz 3 lira 25 kuruşa satıyoruz. Resmi bayramlarımızda, tatillerimizde yüzde 15 indirimimiz var."

"ÖĞLE ARALARINDA BİLE BURAYA GELENLER VAR"

Bir fideden 4-5 ve bazen daha fazla ürün alınabildiğine dikkat çeken Özok, yapılacak alışverişin 10'da biri fiyatına bütün bir sezon boyunca ihtiyaçların giderilebileceğine söyledi. Özok, "Keşke yerim olsa da yapabilsem" ya da "Alıp komşunun evine mi koysam" diyen müşterilerin olduğuna da işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"En yoğun günlerimiz cumartesi ve pazar. İnsanlar işlerinden fırsat buldukça geliyorlar. Saat 18: 30'a kadar açığız şimdi. Ramazandan sonra 19: 30'a yükselteceğiz. Hafta sonu yoğun, ama hafta içi de artık hafta sonunu aratmıyor. Artık öğle aralarında bile buraya gelenler var. Sandviçini alıp bize 'Çay var mı' diyenler bile oldu. Dar zamanda çok fazla ihtiyacını bir anda gidermeye çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince o ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Hafta sonu, hafta içine nazaran zaman zaman 5 misli daha fazla müşterimiz oluyor."

"ÇOCUKLARIN BUNU GÖRMESİ ÇOK BAŞKA BİR ŞEY"

"Manavdan almak işin kolay kısmı ama fideyi ekmek, sulamak, beslemek, büyütmek ve ondan bir ürün elde etmek ve bu ürünü masaya koymak çok farklı bir duygu" diyen Özok, şöyle devam etti:

"İşin ekonomik boyutu var. Özellikle çocuklu aileler; çocukların bunu görmesi çok başka bir şey. Artık herkes büyükşehirde. Tarla, bağ, bahçe ekmek, dikmek, bunlar unutulmaya başlandı. Evde bile küçük bir balkonunuz varsa buradan gelip ufak bir saksı alıp içine iki tane bile fide dikseniz hem çocuğunuz hem kendiniz için hem psikolojik hem ekonomik açıdan çok fazla katkısı var. Es geçmeyin derim kesinlikle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Peyzaj A.Ş. olarak herkesi burada görmek isteriz, mutluluk duyarız bundan."

"PAZARDAKİ FİYATLARLA KIYASLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bahçe Market'ten alışveriş yapan Adem Ülker de domates, patlıcan, biber, fasulye fideleri aldığını söyledi. Şişli Feriköy'de oturduğunu, apartmanın tepesine yaklaşık 50 metrekare bir yer yaptığını ve ürünleri burada yetiştirdiğini anlatan Ülker, "Pazardaki fiyatlarla kıyaslamak mümkün değil. Burada kendiniz hem uğraşıyorsunuz hem de taze taze kendi yetiştirdiğinizi alıyorsunuz, başka oluyor. İstediğimiz zaman koparıp yiyoruz. Ben, hemen hemen her bahar aylarında gelirim. Bundan önce ağaç fideleri de aldım. Onların meyvelerini de geçen sene gördüm. Üçüncü senesinde verdiler. Tabiatla iç içe olmak güzel bir şey" dedi.

Yaklaşık üç yıl önce Bahçe Market'in bulunduğu alanın daha kötü durumda olduğunu belirten Ülker, "Şimdi daha düzenli ve tertipli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü herhalde burayla ilgileniyor. Çok memnun oldum, daha da gelişmekte olduğunu görüyorum" diye konuştu.

"KAHVALTIMIZI TERASTAN YAPIYORUZ VE ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Kağıthane'de oturduğunu söyleyen Arzu Ergin de Bahçe Market kurulduğu günden bu yana alışveriş yaptığını belirtti. Kışlık ve yazlık fidelerini Bahçe Market'ten aldığını kaydeden Ergin, "Gül ve ağaç fidelerimi de buradan alırdım. İleriye doğru bayağı büyüdü burası. Ekonomik olarak hiçbir fiyattan memnun değiliz ama piyasaya göre burası daha ucuz. Ben, zaten terasıma ekiyorum bunları. Organik olduğu için yapay hiçbir şey kullanmıyorum. Biz her sabah, özellikle hafta sonu en çok sevdiğimiz şey, biberleri toplayıp kahvaltı yapıyoruz. Hafta sonu kahvaltımızı terastan yapıyoruz ve çok mutlu oluyoruz" dedi.

"DİĞER İLLERDE DE OLMASINI İSTERİM"

Çiçek, bitki, toprak alışverişi için gelen Nuray Gündoğdu, fiyatların başka yerlere göre daha ucuz olduğunu belirtti. Her yıl alışverişini Bahçe Market'te yaptığını söyleyen Gündoğdu, "Başka illerde de olmadığını biliyorum. Bu, halka verilen güzel bir imkan. Diğer illerde de olmasını isterim. Biliyorum ki başka illerde yok" diye konuştu.