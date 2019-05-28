Son Dakika Haberleri: Alibeyköy Baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu
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Alibeyköy Baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

2 saat önce

Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu.

Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Alibeyköy Baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
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