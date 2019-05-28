Alibeyköy Baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu
2 saat önce
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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