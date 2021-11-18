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Alibeyköy Barajı alarm veriyor - Son Dakika

Alibeyköy Barajı alarm veriyor

18.11.2021 09:52

Alibeyköy Barajı alarm veriyor Baraj doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki Barajların doluluk oranları yüzde 42.4 seviyesine kadar düştü.

Alibeyköy Barajı alarm veriyor

Baraj doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde

İSTANBUL - İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki Barajların doluluk oranları yüzde 42.4 seviyesine kadar düştü. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden birini görerek yüzde 16.41'e geriledi.

İstanbul'da beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı azaldı. Mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 42.4 seviyesine düştü. İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek yüzde 16.41'e geriledi.

Alibeyköy Barajı'nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21.39 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 16.41 olarak kayda geçti. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan Baraja gelen vatandaşların çöplerini alana bırakması, kirliliğe neden oldu.

Alibeyköy Barajı alarm veriyor
Alibeyköy Barajı alarm veriyor
Alibeyköy Barajı alarm veriyor
Alibeyköy Barajı alarm veriyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı alarm veriyor - Son Dakika


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