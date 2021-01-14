Alibeyköy Barajı dolmaya başladı - Son Dakika

Alibeyköy Barajı dolmaya başladı

14.01.2021 10:08
Alibeyköy Barajı dolmaya başladı, System.String[]

Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı.

Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağmurlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan drone kamerası ile görüntülendi. Öte yandan yağan yağmur ile birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı. İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı.

En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39'ayükseldi. Öte yandan doluluk oranı hızla artmaya devam eden Alibeyköy Barajı ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajın doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine kadar çıktı. Diğer taraftan yağan yağmur ile birlikte gölün çevresinde bulunan onlarca çöpün sular ile sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı dolmaya başladı - Son Dakika


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