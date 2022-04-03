Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor

03.04.2022 22:04

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor.

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor.

Sultangazi'de İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin yanında bulunan dereden akan kirli su, çevreye kötü kokular yayıyor.

Alibeyköy Barajı'na uzanan deredeki su, zaman zaman mavi, yeşil ve siyah renkte akıyor. Sudaki renk değişiminin çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Dere etrafında biriktiği görülen çöpler, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.

Mahalle sakinleri, çöplerin toplanması ve derenin ıslahı için yetkililerin çalışma başlatmasını istiyor.

Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor
Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor
Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor

YORUMLAR
500
ALİBEYKÖY BARAJI'NA GİDEN DERE 'ZEHİR' AKIYOR; 'HAYVANLAR ÖLDÜ' İDDİASI ALİBEYKÖY BARAJI'NA GİDEN DERE 'ZEHİR' AKIYOR; 'HAYVANLAR ÖLDÜ' İDDİASI KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Nefesler tutuldu! Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında beraberlik yaşandı
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 22:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement