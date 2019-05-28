Son Dakika Haberleri: Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)
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Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)

1 saat önce

ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu.

Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1), System.String[]


ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:47 Kaynak: DHA
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