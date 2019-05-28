Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuktan kahreden haber
1 saat önce
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:55 Kaynak: İHA
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD
ekipleri yaptıkları çalışmada iki çocuğun cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş sıcak hava nedeniyle serinlemek için Alibeyköy Barajı'na geldi. 3 çocuk burada suya girerken 2 çocuk kısa sürede suyun içinde gözden kayboldu. Bir çocuğu ise barajdan güvenlik görevlisi çıkarttı. Gözden kaybolan 2 çocuk için hemen İtfaiye
ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri Sultangazi Mevlana
Ortaokulu'na gittiği öğrenilen Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışma başlattı. Çocukların arkadaşları ve yakınları çalışmaları umutla takip ederken kurbağa adamlar barajda çocukları aradı. Çalışmalar neticesinde 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni ise Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
(Serdar Ünal/İHA)
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