Son Dakika Haberleri: ALİBEYKÖY BARAJI'NA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (1)
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ALİBEYKÖY BARAJI'NA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (1)

2 saat önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAAlibeyköy Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Alibeyköy Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Arama çalışmaları


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:51 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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