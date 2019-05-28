ALİBEYKÖY BARAJI'NA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (1)
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Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAAlibeyköy Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:51 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Alibeyköy Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Arama çalışmaları
İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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