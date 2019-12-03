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Alibeyköy barajı'nda çamura batan iki kişiyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı.
Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü. Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.
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