Son Dakika Haberleri: Alibeyköy barajı'nda çamura batan iki kişiyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Alibeyköy barajı'nda çamura batan iki kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Alibeyköy barajı'nda çamura batan iki kişiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı.

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı.

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü. Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.

Alibeyköy barajı'nda çamura batan iki kişiyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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