Son Dakika Haberleri: ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ÇAMURA BATAN İKİ KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

-Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği yerde yürüyen 2 kişi çamura saplandı. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı.

Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü.  Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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