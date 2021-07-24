Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu - Son Dakika

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'ndeki barajda, çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

Neden öldüğü henüz belirlenemeyen balıkların kıyıya vurduğu ve baraj sularının çekildiği gözlendi.

Atıklar, baraj sularının çekilmesiyle gözle görünür hale geldi.

Cebeci Mahallesi'nde oturan Şevkiye Kulaber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göle en yakın evin kendisinin olduğunu söyledi.

Kulaber, balık ölümlerini bir akrabasından duyduğunu dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey yaşanmıyordu. İnsanlar buraya geliyorlar ve balık tutuyorlardı." dedi.

Daha önce de Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde balık ölümleri görülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaynağının saptanması için gölden bazı numuneler almıştı.