ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DENETİM YAPILDI

6 saat önce

ALİBEYKÖY Barajı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.

ALİBEYKÖY Barajı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'su ürünleri denetimi' Alibeyköy Baraj Gölü'nde gerçekleşti. Denetimde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan 600 metre misina ağı toplandı. 3 sahipsiz tekne ve elektrikli tekne motoruna el konulurken, canlı oldukları tespit edilen 22 kilo çapak balığı yaşam alanlarına bırakıldı. Denetim kapsamında, bir kişiye 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DENETİM YAPILDI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:56 Kaynak: DHA
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