Alibeyköy Barajı'nda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafı ortaya çıktı
1 saat önce
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren ve hayatını kaybeden 2 çocuğun fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren ve hayatını kaybeden 2 çocuğun fotoğrafı ortaya çıktı.
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocuklar kaybolmuştu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD
ekipleri yaptıkları arama kurtarma çalışmalarının sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşmıştı. Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafı ortaya çıktı.
(İHA)
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