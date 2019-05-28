Son Dakika Haberleri: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (1)
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Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (1)

2 saat önce

ALİBEYKÖY Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (1), System.String[]
ALİBEYKÖY Barajı'nda kaynolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.


- Özdemiristanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:53 Kaynak: DHA
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