ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

01.03.2023 17:36

SULTANGAZİ'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı. Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu. Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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